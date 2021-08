Basic Lazio, il Bordeaux trova l’erede del croato: Fransergio a un passo

Basic può avvicinarsi ancor di più alla Lazio: il Bordeaux sta per chiudere con Fransergio. Ecco qual è la situazione

Il nome di Toma Basic è uno dei più caldi di casa Lazio. Questa può senza alcun dubbio esser la settimana decisiva per il croato. Ed ecco che c’è un altro segnale importante.

Infatti, come rivelato da Il Corriere dello Sport, il Bordeaux avrebbe praticamente chiuso per Fransergio, in arrivo dal Braga e che dovrebbe sostituire il 24enne. Un acquisto che potrebbe definitivamente sbloccare l’affare per la mezzala tanto attesa da Sarri.