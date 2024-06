Baroni Lazio, via LIBERA del Verona! Novità sulla clausola, la MOSSA di Setti che fa felice Lotito

Baroni-Lazio, via libera del Verona per il tecnico: i biancocelesti non dovranno pagare nessuna clausola rescissoria

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Verona ha dato il proprio via libera allo sbarco di Marco Baroni a Formello come sostituto di Igor Tudor sulla panchina della Lazio.

Setti ha fatto un favore all’amico Lotito: i biancocelesti infatti non dovranno pagare nessuna clausola rescissoria per liberare il tecnico che, in base ad un tacito accordo con gli scaligeri, aveva la possibilità di andarsene gratuitamente in caso di chiamata di una big.