Baroni Lazio, il tecnico ritrova Nuno Tavares e Rovella in vista del Venezia: Gila si riferma. IL PUNTO della situazione

Come riporta Il Corriere dello Sport, in casa Lazio Baroni punta l’esordio col Venezia, ieri mattina il tecnico ha ritrovato in gruppo Rovella e Nuno Tavares. Il regista sembra aver risolto il problema alla caviglia, mentre il portoghese è sulla via del recupero, per domenica, in linea teorica potrebbe essere anche convocato e trovare posto in panchina. Sulle fasce invece si giocano due maglie Lazzari, Pellegrini e Marusic.