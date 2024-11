Baroni a LSC: «Non possiamo sbagliare la prestazione. Noslin e Tchaouna hanno qualità, gli stiamo creando un percorso»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni del club prima del match di Europa League contro il Ludogorets

PAROLE – «Li richiamerò fino all’ultimo, fino al fischio d’inizio. Non parlo di risultato, ma di prestazione che non possiamo sbagliare. Ho chiesto questo alla squadra: prestazione di squadra. Noslin e Tchaouna? Loro sono i ragazzi giovani che hanno qualità, gli stiamo creando un percorso di crescita che faranno sicuro e con l’aiuto dei compagni faranno grande prestazione. Chi è in panchina è utilizzabile? Si, ma farò valutazioni perché non dobbiamo correre rischi assolutamente».