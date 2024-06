Baroni Lazio, è la settimana DECISIVA! Cifre e dettagli dell’accordo. E spunta il RETROSCENA su Conceicao

Come riportato da Fabrizio Romano, questa è la settimana decisiva per l’arrivo ufficiale di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. L’attuale tecnico del Verona firmerà un contratto di due anni dopo essersi liberato dal Verona, con cui ha un contratto fino al 30 giugno del 2025.

🔵⚪️🦅 Marco Baroni signs in as new Lazio manager this week on two year contract valid until June 2026.

Former Hellas Verona manager replaces Ivan Tudor who has left the club last week.

🇵🇹 Sérgio Conceição was never close to becoming new Lazio head coach. pic.twitter.com/rYVIGTIJn8

