Baroni: «Campo e clima? Non devono essere un alibi. Occorrerà una partita di grande spessore mentale anche per queste variabili»

Di seguito le parole di Marco Baroni alla vigilia della gara tra Bodo e Lazio. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.

CAMPO E CLIMA– «Non devono essere un alibi, c’è da fare questo passaggio. Domani sappiamo che non ci sono solo le condizioni climatiche, ma anche un’ottima squadra che ha messo in difficoltà tante squadre importanti. Occorrerà una partita di grande spessore mentale, anche per queste variabili. Sono convinto che la squadra non può sbagliare questo approccio, freddo, vento e campo non possono essere alibi. C’è una partita troppo importante da affrontare »

