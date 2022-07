Barcellona, Xavi non convoca neanche Riqui Puig: Lazio alla finestra

L’allenatore del Barcellona Xavi non dovrebbe convocare per il ritiro Riqui Puig, centrocampista finito in orbita Lazio nelle scorse settimane

Oltre a Neto, l’allenatore del Barcellona Xavi non convocherà per il ritiro estivo, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, neanche Riqui Puig. Il classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2023 e pare non voler rinnovare il suo contratto con i blaugrana.

Nelle ultime settimane, il centrocampista è finito nell’orbita della Lazio che resta quindi alla finestra considerando anche questa nuova evoluzione della vicenda tra il giovane calciatore e il club blaugrana.