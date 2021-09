Barcellona, Romeu: «Non potevamo permetterci il rinnovo di Messi»

Eduard Romeu, vice presidente del Barcellona, torna a parlare del mancato rinnovo di Lionel Messi: le sue dichiarazioni

Intervistato dal quotidiano Sport, il vice presidente del Barcellona Eduard Romeu ha parlato nuovamente del mancato rinnovo di Lionel Messi:

«Il rinnovo di Messi era un’operazione che non potevamo permetterci come società, non rientrava nei nostri parametri economici. Ci è stata data la possibilità di farlo con il contratto CVC, ma si trattava di un’operazione che noi dell’area economica abbiamo sconsigliato. Avremmo messo a rischio il club e il presidente ha già detto che nessuno può essere al di sopra del Barcellona».