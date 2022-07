Balotelli: «Volevo giocare al Napoli ma De Laurentiis...»

L’attaccante dell’Adana Demirspor Balotelli ha parlato del suo sogno di indossare la maglia del Napoli

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo l’amichevole pareggiata 2-2 contro il Napoli.

SOGNO NAPOLI – «Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli. Io rispetto tantissimo De Laurentiis, ma purtroppo penso che lui non mi abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli. Io ho sempre detto, magari…».

NAZIONALE – «Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre».