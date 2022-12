Balotelli, il fratello Enock nei guai: denunciato per aggressione

Enock Barwuah, fratello dell’ex Inter Mario Balotelli, è finito nei guai per essere stato accusato di aggressione da un ventiseienne

Guai in vista per la famiglia Balotelli. Il fratello Enock, al quale Mario è sempre stato molto legato, rischia grosso dopo essere stato accusato di aver aggredito un ventiseienne di origini tunisine.

I fatti, come riporta il Corriere della Sera, risalgono al 23 dicembre. In quella notte, Enock, attaccante dell’Ospitaletto in Eccellenza, sembrerebbe essersi scagliato contro il ragazzo all’interno di un locale. Una vera e propria rissa con calci e pugni, sedata soltanto dall’intervento del buttafuori.