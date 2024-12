Ballotta: «Lazio Inter? Sarà una gara attenta, ma spettacolare. Chi farà qualcosa di più credo vincerà la partita»

Marco Ballotta in esclusiva a InterNews24, l’intervista all’ex portiere sulla sfida tra Lazio Inter. Ecco le sue considerazioni

Il big match di campionato tra Lazio e Inter si avvicina.

Ne abbiamo parlato con l’ex portiere, Marco Ballotta, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24. Ecco le sue parole:



Brutta sconfitta per l’Inter in Champions, caduta solo nel finale della gara contro il Leverkusen dopo il gol di Mukiele. Le sue opinioni sulla gara? A quale tipo di percorso europeo possono ambire i nerazzurri?

«Quella contro il Leverkusen non è stata una grande partita, poi ovvio che giocavano non contro l’ultima arrivata perché il Leverkusen è li vicina a loro, tra le prime 8. Non hanno giocato come al solito, cercavano il pareggio. Non è stata la solita inter, poi non so se la gara è stata impostata cosi oppure è stata solo una serata storta. Non hanno fatto malissimo, hanno preso gol al 90’ e potevano alla fine portare a casa un risultato non fondamentale, ma importante. Credo che l’obiettivo alla fine fosse quello, per come Inzaghi ha impostato la gara. Poi ci sta anche perderla, però può essere solo un passettino falso. In campionato stanno andando come stanno andando, in Champions stanno li, continuo a pensare sia stato solo un passo falso»

Con il gol subito nel finale, l’Inter vede sfumare il record di 6 clean sheet consecutivi nella storia della Champions. Lei che è stato portiere, può dirci come si può sentire Yann Sommer in questo momento e cosa significa per lui avere davanti a se una difesa che anche a Leverkusen, eccetto la rete nel finale, si è dimostrata solida?

«Credo fosse più solida l’anno scorso, quest’anno si sta ritrovando dopo l’inizio di campionato dove sono arrivati tanti gol subiti. 6 clean sheet sono notevoli, non voglio dire che sia

merito solo del portiere, perché quando non subisci gol non è merito solo di un giocatore ma di un comparto che da solidità. La difesa dell’Inter è solida e per un portiere l’obiettivo è sempre quello di non subire gol, anche perché ti da forza. Credo che la squadra non necessiti neanche delle parate di Sommer , perché i nerazzurri subiscono veramente poco»



Passando alla Serie A, lunedì sera all’Olimpico è in programma Lazio Inter, squadre in cui lei peraltro ha giocato. Che partita si aspetta?

«Iniziano ad essere gare importanti perché sono partite da alta classifica. Due squadre che stanno attraversando un momento buonissimo. La Lazio l’ha dimostrato vincendo due volte di fila contro il Napoli prima in classifica, non è una cosa di poco conto. Ha perso col Parma, ma non meritava di perdere. L’Inter, tolta la parentesi Leverkusen, sta disputando un ottimo campionato. Sarà una bella partita. Le squadre sanno che chi vincerà potrà fare il salto di qualità definitivo. Sarà una gara attenta, ma spettacolare, soprattutto da parte della Lazio, squadra che gioca a viso aperto e se la gioca sempre alla pari. Chi farà qualcosa di più credo vincerà la partita»

INTERVISTA COMPLETA A BALLOTTA A INTERNEWS24