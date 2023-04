Ballotta: «Contro lo Spezia sarà un match delicato e la Lazio...»

Ballotta, l’ex portiere della Lazio alla vigilia della gara contro lo Spezia esprime il suo parere a Quelli della libertà

Ai microfoni di Quelli della Libertà ha parlato Ballotta, il quale alla vigilia della partita della Lazio contro lo Spezia, rilascia queste parole sul match e non solo

SPEZIA-LAZIO – Sarà una partita delicata, loro hanno bisogno di punti e anche la Lazio non può perdere terreno. I valori in campo sono diversi, viene da un periodo buono. La Lazio non può assolutamente perdere terreno. Ma sappiamo come sono le partite: sarà difficoltosa, però è il momento di non aver battute d’arresto vista la classifica importante che va mantenuta.