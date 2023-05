Ballardini: «Vi dico le condizioni fisiche della rosa, negli ultimi giorni...»

Ballardini, il tecnico della Cremonese ha parlato alla vigilia con il Bologna proiettandosi al match contro la Lazio

In occasione della conferenza stampa di vigilia contro il Bologna, Ballardini fa il punto della situazione degli infortunati in vista anche del match contro la Lazio

INFORTUNATI – Negli ultimi giorni non si sono allenati Benassi e Ferrari. Ferrari si è allenato questa mattina e sembra disponibile, per Benassi è un po’ più complicato. Non ci sarà Dessers, Tsadjout ha ripreso mercoledì con la squadra quindi c’è