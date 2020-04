Lazio, Ballardini: «Considero i biancocelesti al pari della Juve»

Davide Ballardini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato rigaurdo i temi attuali del mondo del calcio

L’allenatore, attualmente fermo, Davide Ballardini, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi più caldi del momento in ambito calcistico. L’ex tecnico dei biancocelesti, per rispondere alla domanda «In caso di ripresa, i valori visti sul campo finora saranno gli stessi?», ha affermato:

«Una società forte e che ha lavorato molto bene è la Lazio. Ha una proprietà forte e una struttura chiara, quindi la considero al pari della Juventus. Se decideranno di fare le coppe a fine stagione, Juve, Inter e Lazio avranno lo stesso numero di partite. Se Juve e Inter dovranno fare anche le coppe, la Lazio sarebbe avvantaggiata».