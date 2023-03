AZ Alkmaar-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: le ultime

AZ Alkmaar-Lazio, in occasione della partita di Conference il club biancoceleste rende noto l’inizio della vendita dei biglietti

Domani la Lazio vuole mettere subito in archivio la qualificazione, per volare poi in Olanda e consolidare la medesima. In vista della gara di ritorno ad Alkmaar il club biancoceleste rende noto l’inizio della vendita dei biglietti.

La Lazio informa i tifosi che la vendita dei tagliandi si concluderà il 14 Marzo alle ore 10, e il costo è di 26 euro al quale verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %. Il biglietto può essere ritirato presso Lazio Style dalle ore 16 di mercoledì 8 marzo, fino alle ore 12 di mercoledì 15.