Auronzo, mattina di prove tattiche: lavoro intenso per Vavro, Cataldi a parte

Ad Auronzo si è svolta la consueta seduta mattutina della Lazio, nel penultimo giorno di ritiro

Seduta mattutina nel penultimo giorno di ritiro per la Lazio di Simone Inzaghi in quel di Auronzo di Cadore.

Solo splendente sullo Zandegiacomo, dove hanno luogo le prove tattiche in vista dell’amichevole di domani contro il Vicenza (ore 16:00). I portieri hanno svolto il consueto lavoro con il preparatore Grigioni. Il gruppo, agli ordini di Mister Inzaghi e dei membri dello staff tecnico, dopo un lavoro in palestra ha svolto esercitazioni tattiche. Pochi tocchi di prima e conclusioni verso la porta. Solito lavoro a parte per Danilo Cataldi, coordinato dal preparatore Fonte.

Lavoro anche per i difensori, che con i preparatori Cecchi e Rocchini hanno esercitato i movimenti della linea difensiva. Occhi puntati su Denis Vavro, per il quale sono stati dispensati diversi consigli ed indicazioni tattiche. Dopo la seduta pomeridiana di oggi, ci sarà la presentazione della squadra e della maglia Champions.