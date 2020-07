Auronzo, Lacchè: «Orgogliosi del ritiro nel Cadore per il tredicesimo anno di fila»

Il presidente della Media Sport Event Group Gianni Lacchè ha mostrato grande entusiasmo a Radiosei per l’organizzazione del ritiro della Lazio, il tredicesimo consecutivo ad Auronzo di Cadore.

Ai microfoni di Radiosei Gianni Lacchè del Media Sport Event Group ha fatto chiarezza seui dettagli del ritiro della Lazio ad Auronzo, di recente ufficializzato dalla società capitolina.

«A causa della pandemia non è stato facile organizzare il ritiro ad Auronzo di Cadore. Di base non cambierà molto, posso dire che avremo a disposizione due hotel, durerá al massimo 14 giorni, finirà o il 4 o il 6 settembre, questo è ancora da vedere, è poi ancora presto per dire se ci sarà la possibilità di allestire il villaggio per i tifosi. Il secondo albergo è adiacente all’Hotel Auronzo, verrà diviso il gruppo squadra in due parti. Siamo orgogliosi di esser riusciti ad organizzare il ritiro nonostante tutto, probabilmente saremo l’unico club a fare un ritiro estivo così strutturato. Le persone e le istituzioni di Auronzo ci vogliono bene, sará il tredicesimo anno, è probabile che pubblicheremo anche un libro di questa storia della Lazio ad Auronzo, i cui proventi saranno dati in beneficenza».