AURONZO DAY 8 – La Lazio si allena sotto gli occhi di Lotito, torna Patric – FT&VD

Nuova giornata di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. A partire dalle 9.30, la seduta d’allenamento mattutina

La seduta pomeridiana

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – Termina così la giornata di lavoro ad Auronzo di Cadore. Appuntamento a domani per la sessione mattutina e l’amichevole il pomeriggio contro la Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Inizia un’altra fase dell’allenamento. Ad affrontarsi, questa volta, gli arancioni composti da Guerrieri, Luiz Felipe, Radu, Jorge Silva, Milinkovic, Badelj, mister Farris, Lulic, Andrè Anderson, Adekanye, Caicedo; e i celesti Adamonis, Vavro, Acerbi, Patric, Lazzari, Cataldi, Parolo, Jony, Correa, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Si mantengono le stesse squadre e si dà vita ad una partitella a campo ridotto. A difendere le due porte Guerrieri e Proto, mentre Badelj, che indossa il fratino arancione, è il jolly. Intanto, il patron biancoceleste firma autografi ai tifosi della Lazio presenti allo ‘Zandegiacomo’.

Appuntamento al Lazio Style Village per Parolo, Immobile ed Andrè Anderson. Dopodiché, sotto gli occhi del presidente Lotito e del ds Tare, appena arrivati ad Auronzo di Cadore, inizia la seduta d’allenamento pomeridiana. Lavoro differenziato, come al solito, per i portieri agli ordini di Grigioni e Zappalà: Strakosha, Adamonis, Proto e Guerrieri. Il resto della squadra viene divisa in due gruppi: i ‘verdi’ sono Radu, Lulic, Luis Alberto, Parolo, Adekanye, Acerbi, Immobile, Luiz Felipe, Andrè Anderson; i ‘celesti’ sono invece Milinkovic, Jony, Correa, Badelj, Lazzari, Caicedo, Patric, Cataldi, Silva e Vavro. Il lavoro è incentrato su scambi di prima e conclusioni nelle porticine. Presente Patric, mentre continuano a mancare all’appello Durmisi, Leiva e Marusic.

La seduta mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Al termine delle ripetute, recupero nel torrente del lago di Santa Caterina per Parolo, Acerbi e Milinkovic. Finisce, così, la prima seduta d’allenamento della mattinata.

AGGIORNAMENTO ORE 10 – La squadra lascia lo ‘Zandegiacomo’ e si dirige verso il lago di Santa Caterina, dove sono in programma le consuete ripetute. La distanza è sempre la stessa – sei serie da un chilometro – e l’intero gruppo viene diviso in tre gruppi, con quello composto da Acerbi, Immobile, Adekanye, Lazzari, Milinkovic che è al comando con un’andatura leggermente più veloce rispetto agli altri. Mancano all’appuntamento Caicedo, Leiva e Durmisi, mentre c’è Patric, anche se rientra prima negli spogliatoi.

Dopo la doppia seduta di ieri, altra giornata d’allenamento per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Intorno alle 9.30 ha avuto inizio la sessione: i tre portieri Guerrieri, Proto ed Adamonis sono scesi in campo ed hanno iniziato ad allenarsi sulle uscite alte insieme ai due preparatori Grigioni e Zappalà. Intanto, sul campo adiacente a quello centrale, ampia fase di riscaldamento con e senza palla per il gruppo, con l’ausilio di ostacoli.