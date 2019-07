AURONZO DAY 7 – Inzaghi allena la difesa, palestra per il resto del gruppo. Lazio in ansia per Leiva

Nuovo giorno di lavoro per la Lazio ad Auronzo di Cadore: ecco il report della seduta d’allenamento mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 – La seduta si sta per concludere. Sul campo è rimasto solamente Simone Inzaghi che, insieme al suo staff tra cui il vice Farris, si diletta in un esercizio con la palla. Tocchi di testa, petto e piedi, è consentito tutto!

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – In campo ci sono sempre solamente i difensori, che vengono divisi in due ‘terzetti’. Da una parte Luiz Felipe, Acerbi e Radu; dall’altra Wallace, Silva e Vavro. Dai piedi di quest’ultimi arriva il tiro lungo, che deve essere intercettato da uno degli altri tre. All’interno dei due gruppi vengono fatti dei cambi, ad esempio Vavro e Luiz Felipe fanno cambio postazione. Per il resto della squadra, allenamento in palestra.

In casa Lazio preoccupa la situazione legata a Lucas Leiva. Il brasiliano si è fermato per una probabile lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Ancora da comprendere se rimarrà in ritiro, oppure rientrerà nella Capitale. Intanto, continua la preparazione della squadra nel paese delle Tre Cime di Lavaredo. I primi a scendere in campo, intorno alle 10, sono stati i tre portieri (non c’è Alia), che hanno iniziato ad allenarsi, agli ordini di Grigioni e Zappalà, sulle palle alte. In campo è sceso anche Francesco Acerbi, seguito da Vavro, Luiz Felipe, Radu, Jorge Silva e Wallace. Per i difensori lavoro con e senza palla, su colpi di testa, scatti e cambi di direzione.