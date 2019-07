AURONZO DAY 6 – Lazio, Radu offre il pranzo a squadra e staff

Radu offre il pranzo alla squadra. I giocatori della Lazio si sono spostati ad una mezzora da Auronzo per mangiare tutti insieme

Per la Lazio, vale come un acquisto. Il reintegro di Radu conforta tifosi e compagni: un nuovo inizio, ancora insieme. Per cancellare ogni traccia dei malumori passati e risaldare definitivamente la spaccatura, il difensore ha portato tutti a pranzo. Offre lui. Non che ce ne fosso bisogno, lo spogliatoio è sempre stato dalla sua parte, il suo arrivo ad Auronzo è stato una festa per tutti. La squadra si è trasferita ad una mezzora di strada dalla cittadina delle Dolomiti, più van per trasportare giocatori e staff: tutti presenti, anche Angelo Peruzzi per l’occasione impiegato come autista.