AURONZO DAY 5 – Lazio, si lavora su difesa ed attacco: assenti Patric, Durmisi e Marusic

In vista dell’amichevole di oggi pomeriggio, la Lazio è scesa in campo ad Auronzo per la seduta d’allenamento della mattina

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 – Finisce la sessione di lavoro: appuntamento alle 17 per la seconda amichevole del ritiro di Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 – La seduta si appresta alla sua conclusione: è tempo di conclusioni in porta per la Lazio. Dal limite dell’area di rigore calciano, in particolare, Cataldi e Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 – Rientrano tutti nel campo centrale. Sempre divisi in due gruppi, i biancocelesti si allenano questa volta sull’attacco, in particolare su combinazioni e conclusioni in rete. In porta c’è il portiere della Primavera Alia, mentre le due squadre sono così composte: i ‘verdi’ sono Correa, Leiva, Parolo, Adekanye, Luis Alberto, Jony; i ‘celesti’ sono Badelj, Milinkovic, Caicedo, Lulic, Lazzari e Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 – Al termine di questa prima fase d’allenamento, rimangono nel campo centrale solamente i difensori: Luiz Felipe, Wallace, Acerbi; Radu, Vavro e Jorge Silva. L’obiettivo è quello di migliorare, il movimento dei difensori sui lanci lunghi degli avversari.

La Lazio non si ferma e, nonostante l’amichevole di questo pomeriggio, è scesa in campo questa mattina per la seduta d’allenamento intorno alle 9.30. Oltre al lavoro differenziato dei quattro portieri con Grigioni e Zappalà, il gruppo ha effettuato prima una fase di riscaldamento, seguita da una sorta di torello ad un tocco. I ragazzi di Inzaghi si sono spostati nel campo centrale e, divisi in due gruppi, hanno lavorato agli ordini del preparatore Cecchi. In tre non hanno partecipato all’allenamento: Patric, Marusic e Durmisi. I due gruppi erano così composti: Radu, Parolo, Milinkovic, Badelj, Immobile, Lulic, Andrè Anderson, Adeknaye, Cataldi; Wallace, Lazzari, Leiva, Vavro, Jorge Silva, Jony, Caicedo, Correa, Luiz Felipe, Luis Alberto.