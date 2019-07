AURONZO DAY 2 – Guerrieri: «Ripartiamo da zero, sono a disposizione della Lazio»

Guido Guerrieri è stato intervistato dalla radio ufficiale della Lazio: le sue parole

In quel di Auronzo di Cadore si continua a lavorare in vista dell’inizio della prossima stagione. Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Guido Guerrieri, portiere classe ’96. Queste le sue parole: «Il ritiro di Auronzo di Cadore è appena iniziato ma ci sono buone sensazioni. Ogni anno che passa la qualità del gruppo aumenta sempre di più, negli ultimi giorni sono arrivati ragazzi nuovi molto bravi e stiamo facendo da subito gruppo. Lo scorso anno bisogna eliminarlo e ripartire da zero. L’esordio ha rappresentato per me una grande emozione, è un punto di partenza e voglio ripartire da lì per dare il mio contributo alla Lazio e per dimostrare così il mio valore ed aiutare i compagni».

LA SUA ESPERIENZA – «Mi trovo tanto bene con Silvio Proto ed infatti anche in questo ritiro condivido la stanza d’hotel con lui. Sto giocando alla playstation con Marius Adamonis che dice di essere forte ed i risultati gli stanno dando ragione, ma recupererò perché il ritiro è ancora molto lungo. Avrei potuto fare di più al debutto, ma l’emozione ha avuto un forte peso. Sbagliando però si impara. Vorrei dare il mio contributo ai compagni ed alla Società, tengo alla Lazio e sono qui da 16 anni»