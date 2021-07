Auronzo di Cadore, prodezza di Raul Moro in allenamento VIDEO

Raul Moro ha chiuso la partitella di oggi con un’altra prodezza: è lui la sorpresa di questo ritiro ad Auronzo di Cadore

Impegno e costanza sono gli ingredienti principali di questo ritiro per Raul Moro. Il giocatore, nonostante gli sforzi, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio negli schemi di Inzaghi, ma agli ordini di Sarri è ogni giorno protagonista.

Il ragazzo sa che questi giorni ad Auronzo possono essere un trampolino di lancio per spiccare finalmente il volo in prima squadra e, anche oggi, non si è fatto attendere. È sua la rete che ha chiuso la partitella in allenamento: una vera e propria prodezza.