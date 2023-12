Il match della sesta giornata di Champions League 2023/2024 tra Atletico Madrid e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live

Dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la Lazio vuole tentare il colpo grosso e in casa dell’Atletico Madrid cerca la vetta del proprio girone. Lo stesso vuole proverà a fare però la compagine capitanata dal Cholo Simeone, forte del sostegno del proprio pubblico. Alle 21 il calcio d’inizio della gara valida per la sesta giornata del gruppo E.

Atletico Madrid-Lazio 1-0: sintesi e moviola

1′ Il match è iniziato

2′ Possesso Atletico – Fraseggio nello stretto in questi primi secondi, la Lazio attende

5′ GOL ATLETICO – Uscita sbagliata di Marusic che non intercetta il cross di Samuel Lino, la palla arriva a Griezmann che con un tiro angolato da centro area porta in vantaggio i padroni di casa

8′ Ammonito Pedro – Fallo netto e giallo dello spagnolo che interviene in ritardo sul velocissimO Samuel Lino

11′ OCCASIONE LAZIO – Super azione personale di Zaccagni che salta un uomo e si libera al tiro, la conlcusione da fuori area lambisce il palo alla destra di Oblak

Atletico Madrid-Lazio 1-0 risultato e tabellino

ATLETICO (5-3-2): Oblak; Molina, Samic, Gimenez, Hermoso; De Paul, Witsel, Saul Niguez; Griezmann, Correa. A disp.: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Soyuncu, Koke, Depay, Marcos Llorente, Galan, Morata, Reinildo, Riquelme, Gismera. All.: Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Pellegrini, Dutu, Lazzari, Kamada, Cataldi, Felipe Anderson, Castellanos. All.: Sarri

Arbitro: Serdar Gözübüyük

Ammoniti: Pedro 8′

Espulsi: