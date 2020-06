Atalanta Sassuolo, ammonizione per Pasalic che essendo diffidato salterà il match di mercoledì contro la Lazio di Inzaghi

Prime sentenze che arrivano dal match tra Atalanta e Sassuolo. La squadra di Gasperini, prossima avversaria della Lazio, è in vantaggio per 3-0 ma per il prossimo match perderà una pedina molto importante.

Pasalic, diffidato, è infatti stato ammonito e salterà la gara di mercoledì contro la Lazio.