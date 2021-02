Atalanta-Lazio Primavera 1-3: biancocelsti ai quarti di finale di Coppa Italia

La Lazio Primavera vince 3 a 1 sul campo di Zingonia contro l’Atalanta. I giovani biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia

Ancora un altro match tra Atalanta e Lazio, questa volta tra le due squadre Primavera che oggi si sono affrontate in Coppa Italia, per gli ottavi di finale. Dopo il vantaggio nerazzurro, la squadra di Menichini scende in cattedra.

Il pareggio arriva con Czyz, mentre sul finale del primo tempo raddoppia Castigliani. Al 75′ il tris con Franco che vale i quarti della competizione, dove i biancocelesti troveranno l’Inter.

ATALANTA-LAZIO 1-3: risultato e tabellino

Marcatori: 3′ Vorlicky (A), 33′ Czyz (L), 38′ Castigliani (L), 75′ Franco (L).

ATALANTA: Dajcar, G. Renault (80′ Scanagatta), Ceresoli (46′ Grassi), Oliveri, Cittadini, Berto, Sidibe (67′ Italeng), Zuccon, Rosa (80′ Falleni), Vorlicky, Kobacki (67′ De Nipoti).

A disp.: Sassi, Bonfanti, A. Mehic, Hecko, Roaldsøy, Vismara, Perego.

Allenatore: Massimo Brambilla.

LAZIO: Pereira, Novella, Ndrecka, A. Marino, Franco, Pica, Castigliani (93′ Cesaroni), Bertini, Tare (71′ Nimmermeer), Guerini (67′ Shehu), Czyz.

A disp.: Peruzzi, Floriani, Adeagbo, T. Marino, Ferrante, Zaghini, Zappa.

Allenatore: Leonardo Menichini.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Ammoniti: Rosa (A), Scanagatta (A), Guerini (L), Bertini (L), Novella (L), Shehu (L).