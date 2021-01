Atalanta Lazio, le ultime da Formello: Caicedo non si è allenato, turno di riposo a Lazzari

La Lazio è scesa in campo a Formello per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta: le ultime dai campi

La Lazio è scesa in campo a Formello per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma domani al Gewiss Stadium.

Domani Inzaghi potrebbe proporre una doppia novità in attacco: Pereira e Muriqi. I due hanno formato il tandem offensivo durante la rifinitura. Caicedo non si è allenato, Immobile ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente, Correa si è mosso nella formazione riserve. Ai box come è noto ci sono Strakosha, Luiz Felipe, e Luis Alberto Leiva è squalificato, Lazzari tirerà il fiato: l’ex Spal ha iniziato in gruppo, poi non ha partecipato alle sedute tattiche.