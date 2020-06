Atalanta, turnover per Gasperini: non preoccupa Gomez

Atalanta, Gomez fermo per un affaticamento muscolare ma le sue condizioni non preoccupano: ci sarà anche contro la Lazio

Sarà subito Atalanta-Lazio, un big match per riaprire la corsa ai vertici della classifica. Prima il campionato poi la Champions, Gasperini ha intenzione di dosare le forze dei suoi giocatori: ha tante soluzioni per attuare un turnover ragionato, soprattutto in attacco, dove Muriel scalpita e non vede l’ora di togliere il posto al connazionale colombiano Zapata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Papu Gomez non si è allenato (domenica non era in campo, ieri giornata di riposo per tutti) per un affaticamento alla coscia. Il giocatore però non preoccupa, tanto che non sarà sottoposto neppure ad ulteriori controlli e non è messo in discussione per la doppia gara contro Sassuolo e Lazio.