Atalanta Lazio, allarme diffidati: cinque big rischiano di saltare la finale

Atalanta Lazio, sono ben cinque i giocatori che potrebbero saltare la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. La lista completa

Tra tensione, ambizione e dettagli che possono fare la differenza, Atalanta e Lazio si preparano a vivere una semifinale di ritorno di Coppa Italia che vale moltissimo. In palio non c’è soltanto l’accesso all’ultimo atto del torneo, ma anche la possibilità di affrontare l’Inter di Cristian Chivu, già qualificata alla finale dopo il successo in rimonta contro il Como di Cesc Fabregas. Una sfida dal peso enorme, che impone alle due squadre la massima attenzione non solo sul piano tattico, ma anche sotto il profilo disciplinare.

Atalanta Lazio, la semifinale si gioca anche sul filo dei cartellini

Come emerge dal testo di partenza, la sfida della New Balance Arena sarà delicatissima anche per la gestione dei diffidati. In gare di questo livello, infatti, un’ammonizione può cambiare completamente gli scenari e privare una delle due finaliste di elementi centrali in vista dell’eventuale finale. È un dettaglio che allenatori e calciatori conoscono perfettamente, soprattutto quando la tensione agonistica si alza e ogni duello può trasformarsi in un episodio decisivo.

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Atalanta Lazio, ecco chi sono i cinque diffidati della serata

In casa Atalanta i giocatori sotto osservazione sono tre: Isak Hien, Marten de Roon e Mario Pasalic. Tutti e tre erano stati ammoniti nella gara d’andata e, proprio per questo, dovranno prestare particolare attenzione a ogni contrasto.

Sul fronte Lazio, invece, i diffidati sono due: Mario Gila e Nuno Tavares, esterno mancino portoghese capace di incidere sia in fase difensiva sia nella spinta offensiva. Entrambi erano stati ammoniti nel precedente turno contro il Bologna e ora si ritrovano a un passo da una possibile squalifica.