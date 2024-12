Atalanta, Gasperini con il grattacapo Retegui in vista dell’Olimpico: le possibili scelte del tecnico

Atalanta, il tecnico di Grugliasco si avvia alla sfida con la Lazio con il grattacapo Retegui: ecco le possibili soluzioni in vista della partita

Neanche il tempo di festeggiare la vetta della classifica consolidata e il Natale, che Gasperini anche durante le feste deve lavorare tatticamente per la sua Atalanta, in vista della partita di sabato sera contro la Lazio all’Olimpico. Il tecnico di Grugliasco, deve fare i conti con l’assenza di Retegui che rischia di non esserci contro i biancocelesti ma anche probabilmente anche per le prossime partite.

Gasperini ha comunque diverse soluzioni per sopperire alla possibile assenza dell’ex Genoa, visto che potrà contare sul rientro a breve di Scamacca ma anche della possibilità di lanciare il giovane U23 Vanja Vlahovic il quale sta incantando con le sue 14 reti e 4 assist in questa stagione, e ha anche 2 presenze già in prima squadra. Per quanto riguarda Retegui, l’attaccante della Nazionale si sottoporrà a degli accertamenti medici per capire l’entità di quanto accaduto e il possibile percorso di recupero