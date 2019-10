Atalanta, Gomez e Ilicic: «Non sarà facile senza Zapata»

Lazio-Atalanta, le parole del Papu Gomez e di Ilicic a due giorni dal match dell’Olimpico in programma alle 15:00

Manca poco al ritorno in campo di Lazio e Atalanta che si sfideranno sabato alle ore 15:00 allo stadio Olimpico. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Papu Gomez insieme al suo compagno di squadra Ilicic: «Dopo la sosta ci sono sempre difficoltà, speriamo però di fare una bella partita, vogliamo restare al vertice. L’assenza di Zapata possiamo gestirla, sappiamo giocare anche senza una vera prima punta, c’è Muriel, oppure Malinovsky. Rivincita della Coppa Italia? Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre risultati positivi, siamo amareggiati per il risultato in Coppa Italia ma abbiamo giocato bene anche in quella occasione. Sarà una bella sfida. L’obiettivo è di restare tra le prime cinque o sei. Cercheremo di dare il massimo, poi vedremo dove ci ritroveremo».

ILICIC – «Sappiamo cosa vogliamo fare e siamo pronti, per quello ci alleniamo. Affrontiamo un Lazio forte e tosta, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocando come abbiamo fatto finora. L’infortunio di Zapata? La sua assenza peserà perché conosciamo il suo valore, ma abbiamo tanti giocatori forti lì davanti. Ripetere lo scorso anno? Noi siamo consapevoli che la strada è molto lunga e ci sono squadre dietro di noi che sono ambiziose. Noi dobbiamo pensare solo a noi, in questo modo i risultati arrivano. I conti si fanno alla fine».