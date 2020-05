Atalanta, Gollini: «La pausa ha tolto qualcosa alla Lazio»

Atalanta, il portiere dei bergamaschi Gollini ha parlato di una possibile ripresa del campionato e di Lazio

Altro giorno altra diretta Instagram. Questa volta è toccato a Gollini che insieme ad “Er Faina” ha parlato anche del campionato della Lazio.

«Non mi aspettavo una stagione così della Lazio, poi è partito tutto dal 3-3 con noi. Ora ha perso qualcosa, prima si era creato entusiasmo, aveva una scia positiva. Però non so, alla fine non è che sono cambiati i giocatori. Per me adesso sarà un altro campionato. Se non si fosse fermato il campionato chi avrebbe vinto lo scudetto? Per me se lo sarebbero giocato fino alla fine Lazio e Juventus. Per come la vedevo io, mi sembrava un bel testa a testa, tutti i presupposti per un campionato combattuto».