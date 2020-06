Atalanta, Gasperini ritrova in gruppo sia Gomez che Palomino

Atalanta. Gasperini recupera sia il Papu Gomez che Palomino. Entrambi si sono rivisti in gruppo dopo aver risolto i guai muscolari

Sorride Gasperini che, durante la conta dei presenti, può spuntare anche i nomi di Gomez e Palomino. I due, durante la scorsa settimana, si sono allenati a parte per problemi muscolari, oggi si sono invece rivisti in gruppo.

Come riportato il sito ufficiale dell’Atalanta, solo Czyborra ha svolto lavoro differenziato ed è in dubbio per la gara contro la Lazio, in programma per il prossimo mercoledì sera.