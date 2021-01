Atalanta, Gasperini formato ‘big match’: solo tre sconfitte nelle ultime 27 con le grandi

L’Atalanta attende la Lazio in terra lombarda: per ben due volte in quattro giorni la rivale di Gasperini sarà la Lazio, che all’andata venne sconfitta in maniera perentoria (4-1 orobico) allo stadio Olimpico di Roma. Lo score dei nerazzurri nelle ultime due stagioni e mezzo è da sogno: soltanto tre sconfitte per Zapata e compagni nelle ultime 27 partite in Italia contro Juventus, Lazio, Roma, Milan e Inter. Le cinque sorelle sono state affrontate dalla Dea dalla stagione 2018/2019 ad oggi ben 27 volte tra campionato e Coppa Italia (occasione in cui tra l’altro l’Atalanta ha battuto la Juventus per 3-0 due stagioni fa): il bottino parla di sole tre sconfitte (in casa col Milan, 1-3 nella stagione 2018/2019; in casa con l’Inter, 0-2 a fine campionato scorso; 2-0 all’Olimpico in finale di Coppa Italia contro la Lazio), da aggiungere a 12 pareggi e 12 vittorie. La Dea si è fatta bella anche in Europa, vincendo in serie le ultime cinque trasferte di Champions League, comprese le partite col Liverpool ad Anfield, con l’Ajax ad Amsterdam e col Valencia al Mestalla. Una squadra che – nell’ambito di un rendimento costante – ha sempre reso al massimo nelle grandi partite. E che vorrà dar seguito al miglior girone di andata della storia del club.