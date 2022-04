Assemblea Lega Serie A, Casini: «Creiamo una task force»

Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa dopo l’assemblea della Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni

Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa dopo l’assemblea della Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

«Il presidente Gravina ha chiesto la costituzione di una task force che vedrà le componenti federali attivarsi per la riforma del calcio italiano e non solo sulla Nazionale. Poi abbiamo avviato una discussione e sono emersi alcuni punti, come il lavoro e la proposta di riforma sul settore giovanile, sulle seconde squadre e c’è l’aspettativa che questa proposta venga perfezionata, ma per lavorare su questo verrà costituito un gruppo di lavoro permanente interno alla Lega e che andrà oltre la Nazionale. Il problema è dell’intero sistema calcio, sui giovani che arrivano con la formazione nelle prime squadre. Noi siamo disponibili comunque a mandare a novembre i calciatori per il CT Roberto Mancini, anche senza mondiale. Si è discusso per questo delle finestre FIFA da rivedere con le altre leghe per ciò che è il posizionamento nel corso della stagione, è un tema da trattare con attenzione»

LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE