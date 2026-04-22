A fine stagione, la Lazio potrebbe salutare due pezzi da novanta della sua rosa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club biancoceleste potrebbe cedere due giocatori, con un incasso complessivo che si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Una cifra che, purtroppo per Maurizio Sarri, potrebbe portare via due pedine chiave per la squadra, con tutto ciò che ne comporta in termini di equilibrio e qualità.

La situazione economica della Lazio

La Lazio, tra una stagione altalenante e l’urgente necessità di rientrare nei parametri finanziari che non gli hanno consentito di fare mercato l’estate scorsa, si trova di fronte a scelte dolorose ma inevitabili. A colpire è soprattutto l’entità dell’affare: 45 milioni di euro che, pur risolvendo parte dei problemi, metterebbero Sarri, se dovesse restare sulla panchina dei capitolini, nella difficile condizione di dover fare a meno di due elementi che hanno mostrato grande valore durante la stagione.

Le possibili partenze: Zaccagni e Gila a rischio

Sebbene i nomi siano ancora top secret, le voci di mercato indicano che i due giocatori destinati a lasciare la Lazio potrebbero essere Mattia Zaccagni e Mario Gila. Zaccagni, valutato circa 15 milioni di euro, è da tempo sotto il radar del Napoli, che potrebbe decidere di puntare su di lui per rinforzare l’attacco. Il centrocampista offensivo della Lazio, che ha avuto un impatto importante sulla squadra, potrebbe essere uno dei principali obiettivi del club campano nella prossima sessione di mercato.

Arrivano 45 milioni di euro, Sarri ne perde due in un colpo solo 23

D’altro canto Gila , valutato intorno ai 30 milioni di euro, sta attirando l’interesse di squadre di primissimo livello come Inter e Milan. Entrambe le formazioni, alla ricerca di rinforzi per la loro difesa, sembrano essere disposte a fare un investimento importante per acquistare lo spagnolo. La sua partenza, se confermata, sarebbe un colpo duro per la squadra biancoceleste che perderebbe uno dei suoi uomini più esperti e determinanti.

Il futuro di Sarri e le incognite sul mercato

L’allenatore toscano si troverà, quindi, a dover gestire questa situazione con tutta la sua esperienza. La possibilità di perdere due giocatori chiave in un colpo solo rappresenta una sfida enorme per un tecnico che ha già dimostrato di saper valorizzare il gruppo. La Lazio avrà bisogno di mantenere alta la concentrazione nelle ultime partite della stagione, mentre si prepara a fare i conti con il mercato estivo. La cessione dei due calciatori segnerà una tappa importante, ma anche la necessità di fare scelte ponderate, dove gli equilibri saranno più che mai decisivi.