Lazio Primavera, ritorno a Formello per il capitano Armini FOTO

Il capitano della Lazio Primavera Armini, torna a Formello e pubblica una Instagram Story ritraente il terreno di gioco del centro sportivo

Nicolò Armini, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia del centro sportivo di Formello. Il capitano della formazione di Menichini ha scattato una foto al campo Mirko Fersini aggiungendo la didascalia: «Quanto mi sei mancato» alludendo al terreno di gioco del centro sportivo.

Non è chiaro se il difensore abbia preso parte all’allenamento con la prima squadra come ormai da settimane, invece, è toccato a Luca Falbo e Mattia Alia. Mentre per la prossima settimana verrà aggregato anche il talento spagnolo Raul Moro.