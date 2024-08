Aresti Cagliari: «Contro la Lazio Ranieri ci disse QUESTO... SENZA DI LUI non ce l'avremmo fatta»

Le parole di Simone Aresti, ex portiere del Cagliari, che ha rivelato un retroscena sulla partita contro la Lazio della scorsa stagione

Simone Aresti, ex portiere del Cagliari, nel corso di un’intervista a Di tutto un po’dcast ha rivelato un retroscena sullo scorso Cagliari-Lazio, terminato 3-1 per i biancocelesti, con in panchina ancora Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Cagliari – Lazio? Quello che si è detto è vero: il mister si è dimesso parlando con noi. Ma poi intervenne il capitano e disse che tutta la squadra pensava che senza Ranieri non si sarebbe salvata. Ne sei sicuro al 100%? Perché lui era quello che univa tutto, anche il supporto dei tifosi. Era l’anello di congiunzione tra tutto in quel momento, sicuramente anche uno scudo importante. Però in quel momento, senza il mister, non ce l’avremmo fatta. Ci fu questo chiarimento: lui disse che si sarebbe dimesso a fine partita. Il capitano rispose: ‘Mister, o con lei noi vogliamo retrocedere, ma andiamo a fare la guerra a tutti‘».