 Arbitro Roma Lazio Primavera, ecco il fischietto della partita: la designazione della 15ª giornata
Arbitro Roma Lazio Primavera, ecco il fischietto della partita: la designazione della 15ª giornata

Lazio news 24

2 ore ago

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Arbitro Roma Lazio Primavera: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per la quindicesima giornata

Il derby della Capitale in Primavera 1 è pronto ad accendere la quindicesima giornata di campionato, e la Lega ha reso note le designazioni arbitrali per l’atteso scontro tra Roma e Lazio. A dirigere la sfida tra i giovani talenti biancocelesti e giallorossi sarà Alessandro Silvestri, appartenente alla sezione di Roma 1.

La scelta di un fischietto della Capitale per una partita così sentita sottolinea la volontà di affidarsi a un direttore di gara con profonda conoscenza dell’ambiente e della rivalità. Silvestri sarà coadiuvato da una squadra arbitrale ben definita per garantire la regolarità dell’incontro.

Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Giampaolo Jorgji e Andrea Romagnoli. L’ufficializzazione della terna completa il quadro in vista del match, che promette spettacolo e alta tensione agonistica, come da tradizione del derby Primavera.

