 Arbitro Lazio Hellas Verona Primavera, ecco il fischietto della partita: la designazione della dodicesima giornata
Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Arbitro Lazio Hellas Verona Primavera: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per la dodicesima giornata

La 12ª giornata del campionato Primavera 1 propone la sfida tra Lazio e Hellas Verona, un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti. Per l’occasione è stata ufficializzata la designazione arbitrale.

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Maria Manzo, appartenente alla sezione di Torre Annunziata, chiamato a garantire equilibrio e autorevolezza in una gara che mette in palio punti importanti per la classifica.

Ad assisterlo lungo le fasce ci saranno Giuseppe Scarpati e Michele Nappi, completando una terna arbitrale pronta a gestire al meglio le dinamiche di una partita che promette spettacolo e grande agonismo.

