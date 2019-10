Antonio Filippini: «Il mio erede? Gioca nella Lazio attuale…»

Antonio Filippini, uno dei due gemelli che hanno vestito in passato anche la maglia della Lazio, ha cercato di trovare un suo erede

Hanno vestito con onore la maglia della Lazio, dando una grande mano in un momento di particolare difficoltà. I gemelli Filippini hanno contribuito infatti alla salvezza dei biancocelesti nella stagione 2004/05, la prima per quanto riguarda la gestione Lotito. Intervistato a tuttoc.com, Antonio ha confessato di rivedere se stesso in Manuel Lazzari. Ecco spiegato il perchè: «Ci son due giocatori che attualmente somigliano ai fratelli Filippini e sono Bisoli del Brescia e Lazzari della Lazio. Entrambi sono partiti dalla C come noi e pian piano hanno scalato le categorie, arrivando in Serie A con tanta corsa e dinamismo, unite a una bella tecnica di base».