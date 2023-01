Anna Falchi: «Ventisette anni che sono della Lazio, prima squadra della Capitale». Le parole della celebre tifosa biancoceleste

Anna Falchi ha parlato a Lazio Style Channel in occasione della festa di compleanno della Lazio.

Le sue parole: «Buon compleanno Lazio, 123 anni. Io sono ventisette anni che sono laziale, è un compleanno anche per me. È un gesto di fedeltà a questa squadra. Sono felice di essere qua e spero che sia un anno migliore visto che siamo partiti così cosi, ma ci sta e la Lazio non molla mai. Le pause non ci hanno fatto mai bene, mi ricordo quella forzata della pandemia dove stavamo facendo un campionato straordinario. La pausa destabilizza la squadra, deve ritrovare quel pizzico di rabbia. Chi meglio dei tifosi può sostenere e dare coraggio ai nostri ragazzi. Noi abbiamo un titolo che nessuno ci toglierà mai, siamo la prima squadra della Capitale e dobbiamo esserne all’altezza».