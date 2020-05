Anna Falchi: «Gli striscioni dei romanisti perchè la Lazio è in lizza per lo Scudetto?»

Anna Falchi ha commentato in un video gli striscioni affissi dai tifosi della Roma sulla ripresa del campionato

Anna Falchi pizzica i tifosi della Roma. Ieri la Capitale si è svegliata tappezzata di striscioni, firmati dai giallorossi, contro l’eventuale ripresa del campionato. La bella showgirl, nota tifosa biancoceleste, ha mandato loro un messaggio tramite i social:

«I romanisti chiedono di non iniziare il campionato, ma poco poco… perchè noi siamo in lizza per lo Scudetto e loro no? Mah, chissà, ai posteri l’ardua sentenza. Comunque, a parte tutto, non ce l’ho con la Roma ma con una piccola nicchia di tifosi. E se la situazione fosse al contrario, pensereste la stessa cosa? Mah… Sempre Forza Lazio».