Roma, tra chi è contrario alla ripresa del campionato c’è la Curva sud giallorossa che nella giornata di oggi ha espresso il suo parere

Il tema è di quelli che tengono banco in queste giornate. Campionato si o no, in molti hanno espresso parere favorevole così come in molti hanno espresso parere contrario. Tra di loro c’è anche la Curva Sud della Roma che ha appeso diversi striscioni in tutta la Capitale, ognuno firmato da un gruppo organizzato diverso.

«Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare», «Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità, il gioco finisce qua», e ancora «Sugli spalti senza la mia gente, che non riparta niente». «Con la nazione in questo stato, siamo contrari alla ripresa del campionato», infine, «Prima il rispetto e la dignità, per noi il campionato finisce qua».