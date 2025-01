Anjorin Lazio, sondaggio con l’Empoli. Ma serve prima quella cessione: lo scenario per il centrocampo

Anjorin Lazio, sondaggio con l’Empoli per il centrocampista. Ma serve prima una cessione: svelato lo scenario

Come spiegato oggi da Il Messaggero, c’è stato un sondaggio da parte del calciomercato Lazio per Tino Anjorin, centrocampista dell’Empoli e nota positiva dei toscani in questa prima metà di stagione. Il problema per i capitolini, però, è sempre lo stesso e il quotidiano lo sottolinea.

Essendo un 23enne, bisognerebbe fargli spazio in lista con una cessione. Il nome più accreditato in uscita è sempre quello di Castrovilli, che fin qui non ha trovato lo spazio che cercava.