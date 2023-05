Anellucci: «Dopo 30’ la Lazio poteva stare 3-0 se avesse realizzato...»

Anellucci, l’agente Fifa e dirigente del Trapani commenta la prestazione della Lazio di ieri contro il Sassuolo

PAROLE – Era importante vincere, non il come. Dopo 30’ la Lazio poteva stare 3-0 se avesse realizzato le occasioni a disposizione. Questa è una delle cose su cui Sarri dovrà lavorare. Le tante occasioni vanno realizzate. Il Sassuolo ha fatto 5 gol a Milano e 4 a Roma, non è una squadra facile da battere. Il mister le azzeccate tutte, mettendo Lazzari titolare senza dare possibilità a Laurienté di essere massacrante come di solito è. Mi è piaciuto Basic com’è entrato, nonostante il gol. Siamo in un momento della stagione importante, fino a oggi è stato fatto qualcosa di straordinario, nonostante i punti lasciati per strada. Occhio all’Atalanta che arriverà da dietro e lotterà per il quarto posto