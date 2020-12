Andreas Pereira ha commentato sui social il pareggio della Lazio contro il Benevento: queste le parole del giocatore brasiliano

«Questa squadra non smette mai di crederci! Meritavamo di più. Sono qui per correre all’ultimo secondo per questa squadra!».