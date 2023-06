Andrè Anderson nel mirino, il Santos critica il calciatore: «Prega troppo»

Andrè Anderson, il club brasiliano critica il calciatore in prestito dalla Lazio perchè la preghiera lo distrae troppo

Non è un momento facile quello di Andrè Anderson al Santos, il calciatore è finito al centro di molte polemiche. Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano UOL Anderson viene accusato di non riuscire a dividere la predicazione con l’attività calcistica, come testimoniano queste parole

PAROLE – Scendeva alla Baixada Santista con grande frequenza, partecipava a servizi di lunga durata che si protraevano fino all’alba. Il risultato è stato meno sonno“