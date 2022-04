San Paolo, l’allenatore: «Anderson ci aiuterà, ma dobbiamo adattarlo»

André Anderson ha iniziato la sua nuova avventura tra le fila del San Paolo, Rogerio Ceri – allenatore del club – lo ha descritto così

Rogerio Ceni – allenatore del San Paolo, nuova squadra di André Anderson – ha parlato dell’arrivo del giocatore della Lazio e dell’approccio avuto nel primo match contro il Flamengo. Ecco le sue parole in conferenza srampa:

«André non stava bene, non ha potuto allenarsi per un problema anche se volevo dargli più minuti. Dobbiamo ancora conoscerlo meglio sul campo, vorrei usarlo di più sul lato destro del centrocampo, durante la gara l’ha abbandonato ed è andato troppo a sinistra. Si è allenato solo tre o quattro volte. Aiuterà, ma dobbiamo adattarlo tatticamente in campo».