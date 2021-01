Anche la Juventus sonda la pista Gomez: ma solo se parte Bernardeschi

Sky Sport, anche la Juve sonda la pista Gomez

Il Papu Gomez non gioca da metà dicembre con l’Atalanta per problemi interni ormai noti. Secondo Gianluca Di Marzio anche la Juve starebbe pensando all’argentino per gennaio, ma l’operazione sarebbe comunque subordinata ad una partenza di Bernardeschi: Pirlo ha già in rosa nel reparto offensivo Dybala, Kulusevski e Chiesa oltre alle punte Ronaldo e Morata, con l’ex viola che è stato comunque preso in considerazione a gara in corso nelle ultime sfide dei bianconeri. Si tratta di primi sondaggi, ma anche la Vecchia Signora – pur non avendo urgenze nel reparto – monitora attentamente la questione ed è vigile sul folletto ex Catania.